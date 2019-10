Sono stati annunciati questa mattina i candidati ai 'Globe Soccer Awards 2019', i premi internazionali giunti all'11esima edizione e che quest'anno saranno assegnati il 29 dicembre a Dubai. C'è anche un po' di tra i candidati, con Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri, ma anche Igli Tare.

CR7 è ovviamente candidato al premio di miglior giocatore dell'anno: il portoghese dovrà vedersela con Lionel Messi, Bernardo Silva e una nutrita colonia del campione d'Europa: Alisson, Virgil van Dijk, Sadio Mané e Mohamed Salah.

