Gli outsider della Scarpa d'Oro: Pellegrino insidia Haaland

Haaland guida la classifica, ma al secondo posto a pochi punti di distanza c'è il suo connazionale in forza al Bodo/Glimt. Grifo primo italiano.

Con una media realizzativa di 21 goal in 15 partite di Premier League disputate, risulta difficile non credere che a fine stagione Erling Haaland vincerà la Scarpa d'Oro.

Il norvegese del Manchester City guida la classifica stagionale con un punteggio di 42 punti, frutto delle sopracitate marcature in campionato fino a questo momento.

Ma chi potrebbe entrare in corsa per strappare dalle mani - anzi, dai piedi - il titolo di re europeo del goal a Haaland?

Al secondo posto, almeno in questo momento, troviamo Amahl Pellegrino con 37.5 punti. Un nome che potrebbe non dire nulla ai non appassionati di calcio, ma che fa venire un brivido lungo la schiena ai tifosi della Roma.

L'attaccante 32enne gioca infatti al Bodo/Glimt e la scorsa stagione è stato tra i marcatori della disfatta giallorossa per 6-1 nella sfida d'andata dei gironi di Conference League.

La punta norvegese ha segnato più goal del connazionale Haaland (25 a 21) ma si trova dietro in classifica per via del minor coefficiente assegnato ai marcatori del campionato scandinavo.

Chiude il podio momentaneo della Scarpa d'Oro l'uzbeko Bobur Abdikholikov, attaccante del Energetik-BGU Minsk. Per lui 26 goal stagionali, ma un punteggio di soli 26 punti.

Tutti dietro i grandi nomi dei campionati europei: Lewandowski è al quarto posto, Mbappé al quinto, Harry Kane al sesto.

Il primo italiano in classifica è invece Vincenzo Grifo, temporaneamente al 41esimo posto con 18 punti frutto dei 9 goal segnati al Friburgo.

Stesso punteggio totalizzato da Victor Osimhen, in posizione numero 35 e primo calciatore della Serie A in questo momento.