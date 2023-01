Giuseppe Rossi verso il ritorno alla SPAL: 10 giorni di tempo per convincere De Rossi

L'ex Fiorentina sosterrà le visite mediche: se darà le giuste risposte fisiche negli allenamenti, il suo ritorno alla SPAL diverrà ufficiale.

I tifosi della SPAL si apprestano a riaccogliere un giocatore passato dalle parti di Ferrara nella seconda parte della scorsa stagione: stiamo parlando di Giuseppe Rossi, rimasto senza squadra proprio dal termine di quell'esperienza.

L'attaccante italo-statunitense è atteso in Emilia Romagna per sostenere le visite mediche che offriranno un quadro più completo alla società biancazzurra, in attesa di una valutazione totale che culminerà con le sedute d'allenamento.

Rossi avrà dieci giorni di tempo per convincere il tecnico Daniele De Rossi a puntare su di lui: qualora dovessero arrivare risposte positive e ottima resistenza ai ritmi degli allenamenti, la SPAL ufficializzerebbe il ritorno di 'Pepito'.

Al momento, infatti, esistono diverse riserve di natura fisica, figlie degli innumerevoli infortuni subiti in carriera e di un'inattività iniziata proprio dalla separazione con la SPAL: Rossi è svincolato dal 1° luglio 2022, e quindi dalla scadenza del contratto con la società ferrarese.

I prossimi giorni, insomma, saranno decisivi per il suo futuro e potrebbero raccontare una storia già vista: Rossi contribuì alla salvezza con tre goal in quattordici presenze e, lo stesso, potrebbe avvenire quest'anno in caso di definitiva fumata bianca.