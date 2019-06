Giuseppe Conte scherza: "Se il posto è libero sono disposto a guidare la Roma..."

A margine di una conferenza stampa, risposta a sorpresa del presidente del consiglio riguardo il proprio futuro politico.

Antonio Conte all' . Giuseppe Conte, alla . Se l'arrivo del tecnico ex in nerazzurro è ufficiale da qualche giorno, l'insediamento del Presidente del Consiglio dei ministri in giallorosso sembra un po' più improbabile. Ma almeno il capo di governo italiano ha voluto scherzarci su.

A margine di una conferenza stampa, infatti, Conte ha risposto in maniera inaspettata riguardo la possibilità di presentare una propria lista nel caso dovesse cadere l'attuale governo nei prossimi mesi. O in alternativa avere un posto di rilievo all'interno del movimento cinque stelle.

Conte ha lasciato tutti di stucco parlando del futuro della panchina giallorossa:

"Se ancora è libero sarei disposto ad allenare la Roma, se il posto ancora c'è".

Due Conte ad allenare due big di ? No, ma la risposta del premier ha ovviamente ed immediatamente fatto il giro dei social, non solo tra i tifosi della Roma. In giallorosso si continuerà con allenatori che hanno vissuto di calcio per tutta la loro carriera lavorativa.

Escluso l'arrivo di Mihajlovic, sembra essere una questione a due per la panchina della Roma: De Zerbi e Fonseca si giocano il dopo Ranieri, tornato nella sua città per guidare la squadra giallorossa nelle ultime giornate di campionato post esonero di Eusebio Di Francesco.

Da canto suo il premier Conte non ha mai nascosto l'amore per la Roma e i suoi colori, ringraziando De Rossi per la carriera nella Capitale e augurandosi buone nuove per il futuro. Anche se dovrà guardare la squadra senza sedersi sulla panchina.