Giulio Donati va al Monza: lunedì in programma le visite mediche

Il nuovo colpo del Monza è Giulio Donati: il terzino del Lecce, che domani sera si giocherà la salvezza contro il Parma, arriverà da svincolato.

Sì, il Monza pensa davvero in grande. E guardando chi lo gestisce - Silvio Berlusconi, Adriano Galliani - i dubbi in tal senso erano ben pochi. Così, ecco apparecchiato il nuovo colpo dalla : Giulio Donati, terzino del .

Il giocatore toscano, anni e anni trascorsi in tra e , ha già trovato l'accordo con il club brianzolo. Tanto che, secondo 'Sky Sport', già nella giornata di lunedì sono in programma le visite mediche. E poi arriverà il momento della firma.

Donati arriverà da svincolato, in quanto il suo rapporto con il Lecce si esaurirà domani sera. In pratica, al fischio finale della gara contro il , che deciderà in maniera definitiva il destino sia della formazione di Liverani che del , sua diretta concorrente per la salvezza.

Arrivato al Lecce a gennaio, Donati aveva in un primo momento firmato un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno. Vincolo poi prolungato fino al termine della stagione a causa dell'emergenza COVID-19. Il Monza, dunque, non sborserà un solo euro di cartellino per averlo.