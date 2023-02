Incredibile in Giugliano-Monterosi: il centrocampista va in porta e para un rigore al 94'

Parlati, centrocampista del Monterosi, ha parato un rigore al 94' evitando l'1-1 del Giugliano: cambi terminati dopo l'espulsione del portiere Alia.

Tre punti fondamentali per il Monterosi, salito a quota 30 dopo l'incredibile vittoria odierna arrivata sul campo del Giugliano, a sua volta alle prese con la seconda sconfitta consecutiva nel girone C di Serie C.

Sul risultato di 0-1 in favore degli ospiti, in pieno recupero i padroni di casa hanno avuto la grande occasione di pareggiare dagli undici metri: calcio di rigore concesso dopo il secondo giallo comminato al portiere Alia, sostituito tra i pali da Samuele Parlati.

Tutto nella norma, tranne per un dettaglio: Parlati di mestiere fa il centrocampista e in porta si è presentato soltanto per pura necessità, alla luce delle sostituzioni terminate per il Monterosi.

Un 'dettaglio' che non ha comunque influito negativamente sul bottino di giornata della compagine laziale: Parlati ha infatti bloccato il tentativo non troppo angolato di Salvemini, tutt'altro che ineccepibile nella circostanza.

Ma le belle notizie per il Monterosi non sono finite qui: al 97' è addirittura arrivato il goal della sicurezza di Sorrentino a dare ulteriore valore all'impresa compiuta dal compagno di squadra, insospettabile eroe di giornata celebrato come si deve dopo un pomeriggio del genere.