Giroud voleva l'Inter: "Ci ho sperato fino al 31 gennaio"

L'attaccante francese non è riuscito ad approdare in Serie A nonostante il desiderio di farlo: "C'era anche la Lazio, ma non è stato possibile".

Si è parlato a lungo di un suo trasferimento in . All', alla , nuovamente all'Inter. Alla fine però Olivier Giroud ha superato il calciomercato invernale senza trasferimenti, rimanendo alla corte di Lampard, in quel di Londra, in maglia . Non senza dispiacere.

Giroud ha infatti confessato il suo desiderio di sbarcare in quando con il Chelsea la situazione non era delle migliori. Finita la sessione invernale, però, il Campione del Mondo 2018 ha segnato qualche goal, tornando importante per Lampard. Prima dell'interruzione dello sport in Europa causa coronavirus.

Intervistato da TF1, l'attaccante del Chelsea ha rivelato l'idea di gennaio:

"Ho vissuto sei mesi difficili, avevo voglia di cambiare aria e ritrovare il campo e il sorriso. Ho fatto di tutto, ma il Chelsea ha posto come condizione per lasciarmi andare, di trovare prima un sostituto. Non è stato possibile, anche se ho sperato fino a mezzanotte del 31 gennaio di poter raggiungere l'Inter. Oppure la Lazio che si è fatta sotto alla fine".

Giroud è stato vicino dall'essere uno dei tanti acquisti dell'Inter provenienti dalla Premier League, visti gli arrivi di Lukaku, Alexis Sanchez, Young ed Eriksen. Per Conte un mercato a tutto , nel quale non è riuscito ad entrare la punta transalpina.

Lui pensava principalmente proprio ai nerazzurri:

"Per me il progetto più interessante era quello dell'Inter: avevo parlato con Conte che mi aveva già fatto venire al Chelsea e apprezza il mio profilo. Un vantaggio, oltre al fatto che l'Inter gioca la Champions ed è un grande club. Tutto rinviato? Chissà".

Neanche la Lazio è riuscita a superare lo scoglio:

"Ci ha provato e i dirigenti sono pure venuti a Londra per cercare di fare qualcosa. Ma ero bloccato e ho dovuto rassegnarmi all'idea di restare qui".

Verso i 34 anni, Giroud ha intenzione di giocare almeno un altro triennio: il prossimo calciomercato potrebbe portare ad un nuovo tormentone in salsa italiana.