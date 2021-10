Giroud svela: "Tomori mi ha detto: 'Stavamo aspettando te per vincere lo Scudetto'"

L'attaccante rossonero, arrivato in estate, si è raccontato in un'intervista tra campo, compagni, ambientamento e futuro al Milan.

Ha iniziato alla grande la stagione, poco dopo essere arrivato al Milan: poi il Covid e i problemi alla schiena lo hanno frenato. Olivier Giroud, comunque, è pronto a ritornare in campo e a riprendere il suo percorso personale in rossonero.

"Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan e in Serie A. Il campionato che guardavo quando ero giovane. Sono molto orgoglioso anche perchè il mio calciatore preferito quando ero adolescente era Shevchenko. Sono fortunato ad avere l'opportunità di giocare e segnare come lui per questo enorme club e di segnare per la sua storia".

Intervenuto ai microfoni ufficiali del canale della Serie A, l'attaccante francese ha parlato anche del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, con cui condivide il ruolo e, chissà, in futuro anche il reparto in campo.

"Ho giocato qualche volta contro di lui: gioca ancora a 40 anni. Penso che sia un professionista eccezionale. Penso sia un esempio fondamentale per i giovani ed è uno dei migliori attaccanti della Serie A: non vedo l'ora di giocare al suo fianco e godermelo in allenamento. Penso che ci divertiremo: voglio solo vincere qualcosa con il Milan e con Zlatan sarà più facile".

Il rapporto con Stefano Pioli, come racconta Olivier Giroud, è dei migliori.

"Quando ho parlato per la prima volta con mister Pioli è molto stato facile, naturale. Abbiamo avuto una conversazione molto franca. Ho seguito il Milan l'anno scorso e ha fatto una grande stagione anche grazie al grande lavoro di Pioli".

In squadra ha, tra gli altri, anche Maignan e Tomori, giocatori che Giroud conosce bene.