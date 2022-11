Giroud nella storia della Francia: miglior marcatore di sempre, eguagliato Henry

Con la doppietta all'Australia, Giroud tocca quota 51 e raggiunge Henry in cima alla classifica dei migliori marcatori nella storia della Francia.

Olivier Giroud entra sempre di più nel firmamento del calcio francese. Grazie alla doppietta siglata contro l'Australia, l'attaccante di proprietà del Milan è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Francia a braccetto con Thierry Henry.

51 - Olivier Giroud ha segnato il suo 51º gol con la maglia della Francia, eguagliando Thierry Henry come miglior marcatore nella storia dei Bleus. Olimpo. #FRAAUS https://t.co/0f2Rj1z5MA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 22, 2022

51 goal in 115 presenze per il classe 1986, protagonista assoluto del match inaugurale che ha visto i campioni del Mondo ribaltare e dominare l'Australia nella prima giornata della fase a gironi in Qatar.

L'ex Arsenal e Chelsea, sul risultato di 1-1, ha siglato la rete del sorpasso insaccando con un comodo tap-in a porta vuota l'invito a nozze di Rabiot.

Nella ripresa, invece, dopo aver sfiorato l'ennesimo capolavoro in acrobazia, ha griffato la doppietta personale - sempre di testa - svettando nel cuore dell'area su cross di Mbappé impattando la sfera e spedendola alle spalle dell'incolpevole Ryan.

A 36 anni e 53 giorni, oltre a prendersi il trono dei bomber in maglia Bleus, Giroud è diventato il secondo giocatore più vecchio a segnare una doppietta in una gara di Coppa del Mondo. Davanti a lui rimane solo Roger Milla che con il Camerun a Italia 90 replicò tale score a 38 anni e 34 giorni.

Per Giroud si tratta rispettivamente del secondo e del terzo goal nella fase finale della rassegna iridata. Rimasto a secco a Russia 2018, il suo unico sigillo nella fase finale del torneo risale a Brasile 2014 quando il suo nome finì nel tabellino marcatori di Svizzera-Francia.

All'89', Didier Deschamps gli ha concesso la meritata standing ovation, richiamandolo in panchina e inserendo al suo posto Marcus Thuram.