Giroud all'Inter nel weekend: domani c'è l'agente a Milano

Come appreso da 'Goal', Chelsea ed Inter sarebbero vicine all'accordo per Giroud: un'operazione complessiva da 6,5 milioni più bonus.

Prosegue la campagna vittoriosa dell' di Antonio Conte che, anche in Coppa , ha travolto il Cagliari con i goal di Lukaku. Sul mercato, intanto, Marotta si appresta a regalare al tecnico salentino un ricambio per il bomber belga.

Come appreso da 'Goal', cresce l'ottimismo in casa Inter per arrivare ad Olivier Giroud a breve: nella giornata di domani, infatti, è atteso Michel Manuello -agente del francese- a Milano. Il club meneghino ed il sarebbero vicini all'accordo per il trasferimento dell'attaccante classe '86, con un'operazione che si aggirerebbe intorno ai 6,5 milioni di euro più bonus.

L'ufficialità del trasferimento di Giroud in nerazzurro potrebbe arrivare già nel weekend: il francese, sempre secondo quanto appreso da 'Goal', avrebbe già trovato un accordo totale con l'Inter e dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con il club milanese. Oltre allo scambio che porterebbe Politano alla Roma e Spinazzola a Milano, l'Inter sarebbe quindi vicina ad annunciare anche il rinforzo del reparto offensivo tanto agognato da Antonio Conte.