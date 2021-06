Giroud e il Chelsea avanti insieme: ufficiale il rinnovo del contratto

Olivier Giroud resterà al Chelsea. Il club londinese ha annunciato il prolungamento del suo contratto.

Il suo nome negli ultimi giorni è stato accostato anche a quello di alcuni club della Serie A, il Milan su tutti, il suo immediato futuro però non sarà in Italia, bensì in Inghilterra. Olivier Giroud ha infatti prolungato il contratto che lo lega al Chelsea .

A confermarlo è stato lo stesso club campione d’Europa attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Giroud contract extended. 👇 — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021

“Il Chelsea Football Club può confermare che nell'aprile di quest'anno è stata esercitata un'opzione per prolungare di un anno il contratto di Olivier Giroud”.

Ad attendere il bomber francese quindi ci sarà un’altra stagione a Stamford Bridge.

“L’attuale contratto del francese sarebbe dovuto scadere al termine di questa stagione, ma questo prolungamento vuol dire che la permanenza del 34enne a Londra si prolungherà per un altro anno”.

L’amministratrice delegata del Chelsea, Marina Granovskaia , ha commentato la decisione del club di prolungare il contratto di Giroud.

"Olivier ha avuto un ruolo cruciale in tanti dei grandi momenti vissuti da questo club, contribuendo alla vittoria della Coppa d'Inghilterra del 2018, e con undici goal alla vittoria dell'Europa League nel 2019. Ha continuato a segnare goal importanti e non dimenticheremo mai l'impegno profuso per vincere la Champions League in questa stagione.

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Con così tante partite ancora da giocare, c'era una sola decisione che potevamo prendere quando abbiamo esercitato ad aprile l'opzione per il rinnovo del suo contratto".

Giroud, 34 anni, si appresta quindi a vivere la sua quinta stagione con la maglia del Chelsea addosso.

Pochi minuti prima dell'annuncio relativo all'attaccante campione del mondo, il Chelsea ha reso noto anche il rinnovo di Thiago Silva.

Il contratto del centrale brasiliano, che aveva scadenza fissata a 30 giugno 2020, è stato prolungato per un’altra stagione e quindi fino al 2022.