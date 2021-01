Giroud non vuole lasciare il Chelsea a gennaio: niente Juventus

La volontà di Olivier Giroud è quella di restare al Chelsea fino a giugno per guadagnarsi la convocazione agli Europei: nulla da fare per la Juve.

Il suo nome era finito dritto sui radar del mercato della grazie alle dichiarazioni di Andrea Pirlo, rilasciate al termine dell'incontro vinto con l' : Olivier Giroud, però, sembra intenzionato a rimanere al fino a giugno, quando scadrà il contratto in essere.

Il centravanti francese sta attraversando un ottimo momento dal punto di vista realizzativo: 9 i goal in 15 partite, tra cui il poker rifilato al in , oltre ad una continuità d'impiego finalmente ritrovata con mister Lampard.

Una situazione rosea che l'ex non vuole interrompere bruscamente con un trasferimento a gennaio: troppo alto, infatti, sarebbe il rischio di rovinare tutto e dire addio alla possibilità di essere convocato da Deschamps per gli Europei itineranti che si svolgeranno in estate.

Altre squadre

Permanenza in espressa tra le righe nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di 'Le Dauphiné Libéré' nella giornata di lunedì.

"Il resto della mia carriera a breve termine lo vedo al Chelsea. Sappiamo che nel calcio tutto scorre velocemente, nel bene e nel male. Voglio rimanere calmo e concentrarmi sulle questioni di campo. Ho l'ambizione di vincere qualcosa con la maglia del Chelsea in questa stagione, c'è grande fiducia sulla qualità della nostra rosa".

I 'Blues', peraltro, potrebbero anche decidere di rinnovare il contratto all'attaccante francese, nonostante non esista una clausola che gli permetta di estenderlo automaticamente oltre la naturale scadenza fissata al 30 giugno 2021. Clausola che invece il Chelsea aveva esercitato qualche mese fa quando Giroud sembrava vicinissimo alla .