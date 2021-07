Giovinco può tornare in Serie A: contatti col Venezia

Sebastian Giovinco, attualmente in forza all'Al-Hilal, potrebbe tornare in Italia: la 'Formica Atomica' è tentata dalla corte del Venezia.

Sebastian Giovinco può tornare di nuovo in Serie A. A coltivare la pazza idea è il neopromosso Venezia, entrato in contatto con la 'Formica Atomica' e col suo entourage.

Lo fa sapere 'Sky', spiegando come il fantasista - sotto contratto fino al 2022 con l'Al-Hilal - sarebbe tentato dal misurarsi col campionato italiano dopo le stagioni trascorse in Canada prima (a Toronto) e in Arabia Saudita adesso.

Uno stimolo forte è il richiamo della Nazionale, persa da Giovinco e che invece l'ex Juve e Parma vorrebbe riconquistare a 34 anni convincendo Mancini a suon di magie all'interno dei nostri confini.

Il Venezia ci crede dunque, ha allacciato rapporti col calciatore e con chi ne cura gli interessi imbastendo una trattativa che potrebbe presto decollare: i lagunari, freschi di promozione in Serie A, puntano al grande colpo.