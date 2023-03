Giovinco: "Contro la Juventus ho giocato da infortunato"

L'ex attaccante rivela: "Contro la Juventus ho giocato da infortunato: ero su una gamba sola, ma ci tenevo ad esserci per la Sampdoria".

Sebastian Giovinco, oggi 36enne e membro della Juventus Academy di Toronto, si racconta a trecentosessanta gradi. Lo fa in un'intervista concessa al sito ufficiale del club bianconero dove l'ex attaccante ripercorre tutta la sua carriera, dagli inizi nel settore giovanile fino ai due scudetti con Conte, dal trasferimento al Toronto a quello in Arabia Saudita fino all'ultima breve avventura alla Sampdoria.

Uno degli aneddoti più curiosi è legato proprio alla partita giocata con la maglia blucerchiata contro la "sua" Juventus, club dove è cresciuto, che lo ha girato in prestito, ripreso

"La Juve l’ho rincontrata in Canada, era un’esibizione, ed è stato bello rivederla, poi l’ho affrontata da avversario con la maglia della Sampdoria, anche se devo dire che speravo che il mio ritorno all’Allianz Stadium fosse diverso - le parole di Giovinco - Ho giocato contro la Juve la mia unica partita in blucerchiato, ho giocato da infortunato, praticamente su una gamba sola, ma ci tenevo a esserci per la Samp. Mi sono fatto male il primo giorno con loro, ho provato a forzare per ripagare la fiducia, ma avrei dovuto darmi più tempo per entrare bene in condizione invece di partire a mille per onorare il mio senso del dovere".

Contro la Juventus Giovinco era entrato in campo al 66' al posto di Sensi. Ma in realtà le presenze del calciatore in blucerchiato furono due: l'esordio era avvenuto nel match precedente contro l'Udinese, per un totale di 37' sul campo.

L'ex Juve, svincolato dopo l'esperienza all'Al-Hilal, era arrivato alla Samp nel febbraio 2022 firmando un contratto fino al 30 giugno dello stesso anno. Poi il ritiro a fine stagione.