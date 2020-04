Giovinco al Parma, il ritorno è possibile: "Vedremo..."

Il direttore sportivo Faggiano non esclude il ritorno di Giovinco al Parma e D'Aversa lo punzecchia: "Me ne parli da due anni...".

Dopo cinque anni tra Canada e , Sebastian Giovinco può davvero tornare a giocare in . A pensarci è il , club in cui la Formica Atomica ha forse fatto vedere le cose migliori in .

La confessione arriva direttamente dal direttore spotivo del club ducale Faggiano, intervenuto su 'Sky Sport'.

"Un suo ritorno? Vedremo".

A quel punto Faggiano è stato punzecchiato dal tecnico D'Aversa, anche lui collegato e che evidentemente gradirebbe avere Giovinco a sua disposizione.

"Direttore, sono due anni che mi parli di lui. E ora me lo dici?"

La spiegazione di Faggiano però è stata immediata quanto chiara.

"Lascia stare, che poi ci rubano le idee..."

Quello di Giovinco al Parma, come detto, sarebbe un ritorno dato che la Formica Atomica ha già indossato i colori gialloblù dal 2010 al 2012 prima di rientrare alla .