Giovanni Simeone incubo di Sarri: clamoroso poker nel weekend di Inter-Juventus

Come aveva già fatto il 29 aprile 2018, Giovanni Simeone vede Sarri e si scatena. In campo, oggi come ieri, anche Reina e Hysaj.

Questa volta non ci sono Scudetti persi in albergo. Tutto il resto, però, tre anni e mezzo dopo coincide quasi alla perfezione. Giovanni Simeone ha vissuto un pomeriggio da sogno in Serie A. Ancora contro Maurizio Sarri. Ancora nel weekend di Inter-Juventus. Sinceramente impressionante.

Simeone veste la maglia del Verona, non più della Fiorentina. E deve ogni domenica giocarsi il posto con Kalinic e Lasagna. Evidentemente, però, quando vede Sarri scioglie le briglie e inizia a cavalcare verso la gloria. Lo aveva già fatto il 29 aprile del 2018, con quella celeberrima tripletta nell'altrettanto celeberrimo Fiorentina-Napoli che, di fatto, era costato il campionato agli azzurri. E lo ha rifatto oggi, segnando addirittura quattro volte.

3 - Giovanni #Simeone is the first #Verona's player to score 3+ in a single Serie A match v Lazio - this is his second hat-trick in the competition, both against a Maurizio Sarri's side. Tris.#SerieA pic.twitter.com/zpf1SkSRPf — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 24, 2021

Due reti nel primo tempo, di cui una bellissima, e altre due nella ripresa. Simeone ha sfruttato la giornata di grazia del Verona, le pecche di una difesa laziale priva dei titolari Luiz Felipe e Acerbi e, in generale, la discontinuità della formazione di Sarri, a cui sembra sempre mancare il famoso centesimo per fare un euro.

Già, Sarri. Era presente anche lui, quel famoso 29 aprile del 2018. E anche lui pianse metaforiche lacrime amare dopo il capitombolo del Franchi, determinato anche e soprattutto dalla rapida espulsione di Koulibaly.

Non solo. Chi era il portiere del Napoli in quell'amaro pomeriggio? Pepe Reina. Pure lui in campo sia a Firenze che al Bentegodi e nuovamente umiliato da Simeone, suo incubo ufficiale. E uno dei due terzini? Elseid Hysaj. Idem: presente ieri come oggi. "Me lo ricordo, me lo ricordo. Capita. Ma io lavoro tutti i giorni perché accada sempre", ha detto Giovanni al termine della partita a DAZN.

Che Simeone diventi una sorta di Superman del pallone appena vede Sarri (e Reina, e Hysaj), è certificato dai dati: se il Cholito fin qui aveva segnato appena due reti in campionato, oggi ne ha timbrate quattro in un colpo solo. Triplette in Serie A, invece? Una, quella di Fiorentina-Napoli. Poker? Solo quello di oggi. Scontato.