Giornata da tifoso per Terry: infiltrato tra i fan del Chelsea

L'ex storico capitano del club londinese si è camuffato per assistere al match contro il Liverpool nel settore ospiti. Ma è stato riconosciuto.

Il Chelsea vive un momento tanto esaltante sul mercato, quanto turbolento sul campo. Il club fa fatica nei risultati ed è al decimo posto in campionato a distanze siderali dalla vetta.

Una situazione che richiede uno sforzo ulteriore a tutte le componenti in causa. C'è anche chi prova a dare il suo contributo pur non potendo più mettere piede in campo, come John Terry.

L'ex capitano dei Blues si è infatti recato a Liverpool per assistere al match di Premier League in casa della squadra di Klopp.

Invece di assistere alla gara dalla tribuna, l'ex difensore ha scelto di vederla direttamente dal settore ospiti di Anfield Road.

Pur provando a camuffarsi con un giubotto pesante e un cappello, Terry è stato riconosciuto dai tifosi del Chelsea accorsi a Liverpool.

Al momento del riconoscimento è scattato l'entusiasmo di tutti i supporter dei Blues, con decine di foto e video scattate e finite immediatamente sul web.

Peccato che il suo contributo dagli spalti non abbia aiutato il Chelsea a vincere, dato che la gara è terminata 0-0.