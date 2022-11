Giorgio Furlani è il nuovo CEO del Milan: prenderà il posto di Gazidis

Il Milan ha un nuovo CEO in sostituzione di Ivan Gazidis, il cui mandato si esaurirà ai primi di dicembre: si tratta del milanese Giorgio Furlani.

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della separazione tra il Milan e Ivan Gazidis, che lascerà ufficialmente l'incarico di CEO del club nei primi giorni di dicembre, con scadenza del contratto fissata per il 5 dello stesso mese.

Al suo posto, la società rossonera ha nominato Giorgio Furlani, come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale.

"AC Milan ha annunciato oggi che Giorgio Furlani è stato nominato nuovo Amministratore Delegato, succedendo a Ivan Gazidis che concluderà il suo mandato ai primi di dicembre".

"Voglio ringraziare Gerry (Cardinale, n.d.r.) e il team di RedBird per avermi concesso il grande onore di guidare il Club che amo mentre si avvia a una nuova fase della sua rinascita - ha dichiarato Giorgio Furlani. Guardo con entusiasmo alla prospettiva di lavorare con il Presidente Scaroni, Paolo Maldini, Stefano Pioli e più in generale con tutta la dirigenza del Club: sono convinto che nei prossimi anni, insieme, potremo raggiungere nuovi e grandi traguardi, dentro e fuori dal campo. Forza Milan!".

Nato a Milano e milanista dalla nascita, Furlani ha lavorato nel settore finanziario per quasi 20 anni, iniziando la sua carriera come analista finanziario presso Lehman Brothers. Successivamente è passato al gestore patrimoniale alternativo Apollo Management come analista degli investimenti.

Nel 2010 è entrato in Elliott Management, ricoprendo il ruolo di portfolio manager e nel 2018 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di AC Milan in qualità di consigliere.