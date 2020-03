Il gioiello Tauriainen va al Chelsea: battute Juventus e Inter

Il Chelsea ha messo le mani sul 16enne talento finlandese Jimi Tauriainen: arriva dall'HJK Helsinki e aveva effettuato un provino con Juve e Inter.

Definitivamente sbloccato il mercato in entrata, il si scatena ancora. Ancora una volta in vista della prossima stagione. Dopo Hakim Ziyech dall' , ecco un colpo di prospettiva per i Blues, che hanno messo le mani su Jimi Tauriainen, giovanissimo trequartista dell'HJK Helsinki.

16 anni appena: questa è l'età di Tauriainen, che a partire dal 1° luglio lascerà la Finlandia per approdare a Londra fino al 2023. Inizialmente sarà aggregato all'Academy del Chelsea, pronto però a sfruttare ogni possibile chance concessagli da Lampard. Come i vari Gilmour, Reece James e gli altri giovani che in questa stagione hanno trovato spazio con il nuovo manager.

A confermare la chiusura dell'operazione è stato l'FC Wild, club in cui Tauriainen ha trascorso la propria infanzia:

"Jimi Tauriainen ha firmato un contratto triennale con il Chelsea ed entrerà a far parte del club il 1° luglio 2020. Jimi ha iniziato la sua carriera all'FC Wild nel 2009 all'età di cinque anni, giocandoci per sette anni prima di trasferirsi all'HJK Helsinki nel 2016 all'età di 12 anni".

Tauriainen, figlio e fratello d'arte (il padre Pasi giocava in nazionale, il fratello Julius fa parte delle giovanili del ) è già stato immortalato nell'atto di firmare il proprio contratto con il Chelsea. E ne ha approfittato anche per scattarsi una foto con Lampard.

Su Tauriainen, attualmente nel giro della Finlandia Under 16, era forte anche l'interesse di e . Anzi: il giovane trequartista ha effettuato un provino sia con il club bianconero che con quello nerazzurro, prima di optare per il Chelsea. Il nuovo gioiello dei Blues è proprio lui.