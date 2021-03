Giocava al Crotone, ora è star al Bayer Leverkusen: Real Madrid su Diaby

Tra i migliori giovani della Bundesliga, l'esterno è esploso al Bayer. Nel 2018 due presenze nel Crotone di Zenga in Serie A.

Aveva appena 18 anni, Moussa Diaby, quando nell'ultimo giorno del calciomercato invernale 2018 approdava in prestito al Crotone. Faceva parte del PSG, che per alcuni mesi decise di mandarlo a fare esperienza, per quanto possibile vista la giovane età, in Serie A. Tre anni dopo, lavora da superstar.

Tra i migliori giovani della Bundesliga, Diaby sta attirando l'interesse delle grandi d'Europa. Su tutte il Real Madrid, che secondo AS sta osservando l'ex Crotone attentamente per la prossima stagione. La sua qualità, la rapidità come esterno d'attacco hanno portato i Blancos a considerare il classe 1999 per il futuro.

Diaby ha giocato due gare da subentrato al Crotone, prima di tornare al PSG e dunque essere ceduto al Bayer. Con i parigini ha avuto modo di trovare un discreto spazio nel 2018/2019, vincendo Ligue 1 e Supercoppa francese. Non abbastanza però per essere confermato da Al-Khelaifi.

Al Bayer ha cominciato a rendere in maniera continuativa, risultando tra i top assistmen della Bundesliga 2020/2021. Nella passata annata ha invece chiuso con cinque reti, otto considerando le varie competizioni. Impossibile dunque non attirare verso di sè le grandi del pallone.

Non è facile trattare con il Bayer Leverkusen, squadra che nel corso degli ultimi due decenni ha fatto crescere grandissimi campioni, rivenduti a peso d'oro. Il Real Madrid lo sa bene, ma non può lasciarsi scappare un 21enne da nove goal e dodici assist in questa annata.

Nato a Parigi da genitori maliani, Diaby avrebbe dovuto prendere parte alla prima parte dell'Europeo Under 21 iniziato nella giornata di mercoledì 24 marzo; è stato però colpito dal coronavirus e potrà partecipare al torneo solamente in caso di qualificazione dei compagni francesi alla fase ad eliminazione diretta prevista in estate.

Attualmente il prezzo di Diaby si aggira sui 40 milioni, una base da cui il Bayer Leverkusen difficilmente si schioderà nel prossimo calciomercato estivo: blindato da un contratto fino al 2025, l'ex ragazzo di Zenga (che lo ha allenato ai tempi del Crotone), per ora pensa a concludere al meglio la sua stagione tedesca. Poi si vedrà.

Già la scorsa estate squadre come Borussia Dortmund e Arsenal avevano provato ad acquistarlo, senza successo. Il PSG lo ha ceduto per circa 15 milioni, una cifra importante, considerato il costo zero del suo ingaggio (è cresciuto nelle giovanili dal 2014). Ora questa sembra irrisoria in virtù dell'esplosione avuta alla BayArena.