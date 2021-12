L'Inter accelera per Ginter: 'no' a gennaio, contatti avanzati per l'estate

Un'occasione da cogliere al volo, un’opportunità per rinforzare la squadra a costo zero da non lasciarsi sfuggire. L'Inter monitora il mercato in vista della prossima stagione e studia i profili dei calciatori in scadenza. Tra questi c'è anche Matthias Ginter, difensore classe 1994 campione del mondo con la Germania nel 2014. Il 27enne ha annunciato martedì attraverso un post pubblicato su Instagram la decisione di non rinnovare il contratto che lo lega fino al prossimo 30 giugno con il Borussia Monchengladbach e di voler intraprendere una nuova avventura.

"Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un'altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore".

Oltre 270 presenze in Bundesliga con le maglie di Borussia Dortmund, Friburgo e Borussia Monchengladbach; 39 nelle competizioni internazionali tra Champions League ed Europa League. Ginter ha accumulato un grande bagaglio di esperienza, a cui si aggiunge la versatilità e l'adattamento a diversi sistemi di gioco. Il classe 1994 ha già giocato in carriera, infatti, sia nella difesa a 3 che a 4. Caratteristiche che non sono passate inosservate agli occhi della dirigenza dell'Inter, che da tempo ha puntato i fari sul 27enne del Borussia Monchengladbach.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto appreso da GOAL, i contatti tra l'Inter e l'agente di Ginter, Gordon Stipic, sono molto avanzati. Nonostante l'interesse di alcuni dei top club d'Europa, tra cui il Bayern Monaco, le parti dialogano dallo scorso novembre e la volontà è quella di chiudere a breve e arrivare alla fumata bianca, con le firme e i contratti da depositare per evitare beffe.

Durante i colloqui con l'entourage del difensore tedesco classe 1994, l'Inter ha sondato il terreno per un possibile arrivo anticipato di Ginter già nel mercato di gennaio a fronte di un indennizzo. Un tentativo andato a vuoto: il Borussia Monchengladbach ha deciso, infatti, di trattenere il calciatore fino al termine della stagione per il brutto momento che sta attraversando la squadra di Adi Hutter con un punto conquistato nelle ultime cinque e la zona retrocessione che dista appena tre punti, oltre alla difficoltà nell'individuare un sostituto all'altezza nel mercato di gennaio.

I contatti tra l'Inter e Matthias Ginter proseguono. Le parti continuano a dialogare per trovare un accordo totale che potrebbe arrivare a breve. Il club nerazzurro fa sul serio e vuole bruciare la concorrenza, assicurandosi il classe 1994 a parametro zero in vista della prossima stagione.