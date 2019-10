Giappone, Hayakawa torna in campo dopo aver lottato con la leucemia

L'Albirex Niigata riaccoglie in campo Fumiya Hayakawa dopo tre anni e mezzo di assenza: dal 2016 ha lottato contro la leucemia.

Ogni volta che torna in panchina per allenare il suo il mondo del calcio lo accoglie con enorme affetto, come successo anche nell'ultimo turno di contro la . Sinisa Mihajlovic continua la sua lotta contro la leucemia con la forza e il coraggio che lo contraddistinguono e che a distanza lo accomunano un po' a Fumiya Hayakawa.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come l'allenatore serbo, anche il giovane terzino dell' Albirex Niigata ha dovuto combattere contro la malattia negli ultimi anni, riuscendo a tornare in campo nell'ultimo turno di J2 League, seconda divisione del calcio giapponese.

Dopo tre anni e mezzo passati a combattere contro una leucemia diagnosticatagli nel 2016, il classe 1994 nipponico nel weekend è infatti tornare a fare quello che ama di più: giocare a calcio.

Lo ha fatto nella gara vinta per 6-0 dal suo Albirex Niigata sul Kagoshima United e restando in campo per tutti e 90 i minuti. Troppa infatti la voglia di non uscire più da quel rettangolo di gioco che negli ultimi anni gli è mancato così tanto.

Una giornata speciale per Hayakawa, il quale ha poi voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questo periodo così difficile della sua vita attraverso un messaggio su Instagram.

"Il Big Swan [stadio dell'Albirex Niigata, ndr] tinto di arancione mi ha sempre scaldato il cuore. Oggi mi sono davvero divertito nuovamente. Grazie mille a tutte le persone che mi hanno sostenuto. Continuerò a camminare con forza passo dopo passo e con un sorriso!".

Il sorriso che Hayakawa ora continuerà a portare sui campi della J2 League.