Giampaolo erede di De Zerbi al Sassuolo: pronto un biennale

Il Sassuolo ha scelto Marco Giampaolo come successore di Roberto De Zerbi: contatti avanzati, per l'ex Torino pronti due anni di contratto.

Dopo un 2020/2021 da dimenticare, Marco Giampaolo si accinge a tornare in pista. Tutti gli indizi lo portano sulla panchina del Sassuolo, dove a breve potrebbe raccogliere l'eredità di De Zerbi.

L'ex tecnico del Torino, esonerato a metà della stagione appena andata in archivio, come riferisce 'Sky' è in contatti avanzati col club emiliano: l'obiettivo, è giungere alla fumata bianca al più presto.

Per Giampaolo, al quale il Sassuolo è pronto ad affidare il nuovo ciclo dopo il passaggio di De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, sul piatto un contratto valido per due anni e la possibilità di rilanciarsi e riscattarsi dopo un periodo - tra Milan e Toro - poco felice.