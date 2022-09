Giacomo Gattuso lascia temporaneamente il Como: "Avrà bisogno di un periodo di riposo"

Giacomo Gattuso si prenderà un periodo di riposo, ma non è da escludere un addio definitivo: "Il club è obbligato a valutare ogni soluzione".

Scossone in casa Como: Giacomo Gattuso, allenatore artefice del ritorno in Serie B nel 2021, lascia in maniera temporanea il suo incarico in panchina per prendersi un periodo di riposo e sottrarsi allo stress della vita agonistica.

Ad annunciarlo è la stessa società lariana con questo comunicato, in cui però non vengono escluse a priori altre soluzioni, come una futura separazione definitiva.

"Como 1907, di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo servirà all’allenatore per ristabilirsi totalmente e per questo motivo, nell’interesse della squadra e della stagione, il club è obbligato a valutare ogni possibile soluzione.

Jack Gattuso rimane parte integrante della famiglia del Como, per quello che ha fatto e per quello che farà per il Club in futuro".

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Gattuso sarebbe vittima di un malessere, dello stress derivante dalle aspettative sempre più elevate: nativo di Como, starebbe soffrendo più del dovuto le pressioni figlie di un ruolo all'interno del club della sua città, acuite dall'asticella resa più alta dall'ingresso tra gli azionisti di campioni del calibro di Thierry Henry e Cesc Fabregas, quest'ultimo anche giocatore.

Che qualcosa non funzionasse lo si era intuito dopo il match d'esordio (l'1-1 interno contro il Cagliari), l'unico con Gattuso in panchina: nei tre successivi impegni, al suo posto si è visto il vice Max Guidetti, assenza di cui la squadra ha risentito ottenendo soltanto un altro punto e perdendo le ultime due partite.

Gattuso non presente nemmeno agli allenamenti in settimana, fatta eccezione per una fugace apparizione alla rifinitura prima della partenza della squadra per Frosinone: ora potrà prendersi una pausa rigenerante, ma non è detto che al suo rientro possa ancora essere la guida del Como.