Il ritorno di Ghoulam: titolare dopo 10 mesi e Juve-Napoli di alto profilo

Ghoulam is back. E' successo allo 'Stadium', dove a 10 mesi di distanza dall'ultima apparizione da titolare l'algerino si è ripreso la corsia mancina del Napoli. E insieme ad essa, anche sorriso e morale.

L'emergenza Covid scoppiata all'interno della rosa azzurra ha costretto Spalletti ad attingere a piene mani dalla panchina, ritrovandosi scoperto soprattutto in difesa: a sinistra, vista la squalifca (nonchè positività) di Mario Rui e la poca esperienza del giovane Zanoli, si è rivisto Ghoulam.

Una bella notizia per il Napoli e in generale per gli appassionati, perchè restare impassibili di fronte al calvario fisico vissuto dal terzino risulta difficile. Due crociati rotti, una frattura della rotula, in mezzo svariati contrattempi che ne hanno complicato recupero e ritorno alla normalità calcistica.

Il 7 marzo 2021 l'ultimo atto dell'ecatombe vissuta dall'algerino, passato dall'essere uno dei migliori nel suo ruolo a lungodegente e riserva: Napoli-Bologna, Faouzi gioca dal primo minuto ma il ginocchio fa di nuovo 'crack'. Rialzarsi dopo tutto ciò che è già successo appare missione per pochi, invece lui ce la mette tutta aiutato dall'indole solare che lo ha fatto entrare nel cuore dei napoletani. Ancora una volta, alla faccia di chi lo dava per finito.

Chi lo dava per finito, vedendo Juve-Napoli, ha ricevuto un bello schiaffo morale: Ghoulam (fino all'Epifania 4 presenze e 14 minuti giocati) si è disimpegnato su ottimi livelli, unendo disciplina tattica a qualità. Sprazzi del talento che lo aveva reso un pilastro del ciclo Sarri, prima di entrare nel tunnel di ko che ne hanno pregiudicato la definitiva consacrazione.

Sul più bello Ghoulam è dovuto scendere dall'ottovolante e ora, a 30 anni, si ritrova con un contratto in scadenza e un grosso punto interrogativo alla voce 'futuro'. Nel frattempo, però, la notte di Torino gli ha restituito l'entusiasmo dei tempi migliori e la certezza di poter tornare ancora utilissimo alla causa azzurra. Spalletti sorride, Faouzi pure: il Napoli ha ritrovato il suo mancino.