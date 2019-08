Getafe-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Ultima amichevole estiva internazionale per l'Atalanta di Gasperini che vola in Spagna per affrontare il Getafe: tutte le informazioni sulla partita.

Trasferta in per l', chiamata ad affrontare il al Coliseum Alfonso Pérez. Per i bergamaschi sarà l'ultima sfida dal sapore internazionale in questo pre-campionato.

Reduci dalle tre gare nel Regno Unito contro , e - con la Dea che si è imposta per 4-1 contro i Canaries, rimediando invece due sconfitte per 2-1 contro Swans e Foxes - per i ragazzi di Gian Piero Gasperini quello contro il Getafe non sarà però l'ultimo test estivo.

La Dea mercoledì 14 agosto tornerà infatti in campo per affrontare la Giana Erminio in una partita d'allenamento al centro sportivo Bortolotti, a Zingonia.

Per il Getafe quella contro l'Atalanta sarà invece l'ultima amichevole di livello prima dell'inizio della , che vedrà debuttare la formazione di José Bordalás il prossimo 18 agosto contro l' .

Per gli spagnoli si tratta della seconda gara di pre-campionato contro una squadra italiana in questo periodo estivo, avendo già affrontato il lo scorso 2 agosto. 1-0 il risultato finale per il Getafe, che non è invece riuscito ad andare oltre lo 0-0 nell'ultima amichevole disputata contro il Maiorca tre giorni fa.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Getafe-Atalanta: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

GETAFE-ATALANTA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Getafe-Atalanta DATA 10 agosto 2019, ore 21.00 DOVE Coliseum Alfonso Pérez, Getafe TV - STREAMING -

ORARIO GETAFE-ATALANTA

Sarà il Coliseum Alfonso Pérez a ospitare la gara amichevole Getafe-Atalanta. Ultima sfida dal sapore internazionale per la Dea prima dell'inizio della nuova stagione di , la partita avrà il suo calcio d'inizio alle ore 21.00.

Al momento non è prevista alcuna diretta televisiva per la gara Getafe-Atalanta, ultima amichevole estiva per il gruppo di Gian Piero Gasperini dopo il trittico di partite nel Regno Unito contro Norwich, Swansea e Leicester.

Non è prevista alcuna diretta di Getafe-Atalanta. Chiunque volesse restare aggiornato con quanto accade al Coliseum Alfonso Pérez potrà farlo attraverso i canali social delle due squadre.

José Bordalás potrebbe puntare nuovamente sulla formazione proposta pochi giorni fa contro il Maiorca. Mata e Angel Rodriguez probabile coppia d'attacco, con Olivera e Lazo pronti a spingere sugli esterni in un centrocampo a quattro. Djene e Bruno al centro della difesa.

Gian Piero Gasperini è invece pronto a schierare un 3-4-1-2 contro il Getafe. In attacco dovrebbero scendere in campo ancora Ilicic e Zapata, sorretti da Gomez che questa volta dovrebbe prendere il posto di Malinovskyi. Pronto a subentrare anche Muriel, miglior marcatore dei bergamaschi in questo pre-campionato.

Tra i pali spazio ancora a Gollini, protetto dalla solita linea a tre. Out invece Castagne, il quale dovrà stare fermo circa un mese per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro.

GETAFE (4-4-2): Chichizola; Nyom, Djene, Bruno, Olivera; Ibáñez, Maksimovic, Faijr, Lazo; Mata, Angel Rodriguez.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Iličić, Zapata.