Gerrard poteva essere del Bayern: "Serie telefonate, ci pensai"

L'ex fuoriclasse del Liverpool ha parlato del possibile passaggio in Germania: "Poi ho pensato, sono il capitano di un grande club...".

Vedere Steven Gerrard con una maglia diversa da quella del ? Impensabile. Per tanti tifosi il suo passaggio ai Los Angeles Galaxy è già stato strano di per sè, ma un'avventura in un altro club europeo sarebbe stata esageratamente strana. Eppure, ci fu il .

Intervistato da The Greatest Game, Gerrard ha parlato dei suoi possibili e passati trasferimenti. Il lo cercò a più riprese, storia nota, mentre il passaggio al Bayern, sfumato per poco, è una grande novità che ha stupito tutti gli appassionati dell'attuale tecnico dei .

E' il 2012 e dopo l'Europeo, Gerrard può lasciare il Liverpool. Cosa che farà tre anni dopo per accettare la corte statunitense:

"Schweinsteiger stava chiudendo la sua era al Bayern, abbiamo ricevuto serie telefonate e ho cominciato a pensare".

Gerrard valuta il trasferimento al Bayern con attenzione:

"Ho pensato a quanto fosse grande, ad un'esperienza lì. Poi si ferma tutto e pensi, aspetta un attimo, sono il capitano del Liverpool -perché cambiare? Sei già in un club enorme, perché vorresti incrinare il tuo rapporto con il Liverpool?".

Alla fine Gerrard disse no, preferendo rimanere al Liverpool per provare a vincere il titolo di Premier e magari nuovamente la Champions. Niente da fare e addio anche al titolo di one-men-club dopo aver lasciato i Reds nel 2015, per approdare ai Los Angeles Galaxy.

Ma allora, a 35 anni, era il momento giusto. In un club non europeo, non al meglio, per chiudere la carriera senza realmente tradire il suo vecchio e amato Liverpool.