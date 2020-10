Dalla Germania - La proposta dell'Inter al Bayern: Eriksen per Boateng

Secondo quanto riportato da Sport Bild, l’Inter avrebbe proposto, durante la sessione di mercato, uno scambio Eriksen-Boateng. No del Bayern.

Approdato all’ nel gennaio 2020 per diventare uno degli uomini di punta della compagine nerazzurra, Christian Eriksen sta in realtà faticando non poco ad imporsi a Milano.

Problemi anche di natura tattica non gli hanno consentito di ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile nell’undici di Antonio Conte, anzi il campione danese al momento può essere considerato come un’alternativa di lusso, così come dimostrato dai soli 73’ sin qui giocati in campionato.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, nelle battute finali dell’ultima sessione di calciomercato, l’Inter ha provato ad imbastire una trattativa che prevedesse il trasferimento dello stesso Eriksen al in cambio di un difensore: Jerome Boateng.

L’operazione sarebbe potuta andare in porto con la formula di un doppio prestito con diritto di riscatto e, a favorirla, ci sarebbe potuto essere anche un dettaglio non da poco: tanto il danese quanto il difensore tedesco percepiscono stipendi molto simili.

Sia Eriksen che Boateng si sono mostrati interessati al trasferimento, ma a bloccare il tutto sul nascere è stato il Bayern. Le ragioni che hanno spinto i bavaresi a non accettare la proposta dell’Inter sono stade due: il club tedesco era alla ricerca di un altro tipo di giocatore (ed infatti poi ha chiuso per Marc Roca) ed inoltre Hansi Flick non ha voluto privarsi del suo esperto centrale.