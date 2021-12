Vergogna in Germania: Duisburg-Osnabrück sospesa per insulti razzisti

Bruttissimo episodio in terza divisione tedesca, in occasione dell'incontro tra Duisburg e Osnabrück: Aaron Opoku, giocatore della squadra ospite, è stato preso di mira con cori beceri di stampo razzista.

La partita è stata subito interrotta al 33' dall'arbitro Nicolas Winter, gesto a cui ha fatto seguito l'abbandono del terreno di gioco da parte dei calciatori, visibilmente contrariati per aver assistito all'ennesimo comportamento sbagliato proveniente dagli spalti.

Il Duisburg ha poi annunciato di aver identificato il colpevole, scortato all'esterno dello stadio dove presumibilmente non potrà più mettere piede in futuro.

L'articolo prosegue qui sotto

Durante la pausa, il resto dei tifosi presenti ha intonato cori di sostegno per Opoku e nell'impianto è risuonata la canzone antifascista 'Schrei nach Liebe'.

Dopo un po' di attesa, le due squadre hanno confermato che non sarebbero più rientrate in campo nella giornata odierna: la ripresa dell'incontro avverrà dunque nei prossimi giorni, in data da definire.