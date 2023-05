German Denis si ritira: l'ultima impresa è la salvezza con la Real Calepina

E' arrivato il momento del ritiro dalla scena agonistica per German Denis: non prima di aver aiutato la Real Calepina a salvarsi in Serie D.

Non poteva lasciare senza almeno una soddisfazione, senza aver regalato una gioia come tante volte è accaduto nel corso della carriera: German Denis ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 41 anni, non prima di aver realizzato l'ennesima impresa.

L'ultima stagione agonistica, 'El Tanque' l'ha vissuta con la maglia della Real Calepina, club che ha raggiunto la salvezza diretta nel girone B di Serie D: decisivo il successo casalingo per 1-0 sul Varesina, che ha permesso di agguantare il dodicesimo posto e di evitare la disputa dei playout.

Cinque goal in venticinque presenze per Denis che, al termine della partita, ha ringraziato i compagni di squadra, come testimoniato da questo video pubblicato su Instagram dalla Real Calepina.

Fine dei giochi per Denis, autore di oltre 200 goal in carriera in praticamente tutte le categorie: nel 2019 aveva deciso di rientrare in Italia per firmare con la Reggina, trascinata con 12 reti alla promozione in Serie B.

Tra le maglie più importanti vestite dal classe 1981 figurano indubbiamente quelle di Napoli, Udinese e Atalanta: proprio a Bergamo ha conosciuto la fase più prolifica della carriera, con le 56 reti realizzate nel quinquennio 2011-2016.