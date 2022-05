Genoa, unica possibilità per la salvezza: pari Cagliari e classifica avulsa

La netta sconfitta sul campo del Napoli, avvicina di prepotenza il Genoa alla retrocessione in Serie B.

Il 3-0 patito al 'Maradona', infatti, relega il Grifone al penultimo posto in classifica a quota 28 punti e a tre lunghezze dal quartultimo posto della Salernitana. Il tutto ad una sola giornata dal termine del campionato di Serie A.

Una situazione a dir poco disperata per la squadra allenata da Blessin che però tiene vive ancora una flebile speranza di centrare la permanenza in massima Serie.

Il destino dei liguri è strettamente legato a quello del Cagliari, in campo stasera contro l'Inter. In caso di vittoria o sconfitta dei sardi, per il Genoa si materializzerebbe la matematica retrocessione in cadetteria.

Ma in caso di pareggio della squadra di Agostini contro l'Inter, ecco che Destro e compagni si ritroverebbero ancora ed incredibilmente in corsa.

Con il segno 'X' alla 'Unipol Domus', si arriverebbe all'ultimo turno in questa situazione di classifica: Salernitana 31, Cagliari 30, Genoa 28. All'ultima giornata, la Salernitana ospiterà l'Udinese, il Cagliari farà visita al Venezia, mentre il Genoa farà gli onori di casa con il Bologna.

In caso di un altrettanto clamoroso arrivo in parata con tutte e tre le squadre appaiate a quota 31 punti, sarebbe proprio il Genoa a salvarsi per via della miglior classifica avulsa, costringendo campani e sardi alla discesa in B. Morale della favola, serve un mezzo miracolo.

CHE COS'E' LA CLASSIFICA AVULSA?

La classifica avulsa è di fatto la classifica dei punti conquistati negli scontri diretti tra le squadre coinvolte. In caso di arrivo a pari punti tra Salernitana, Cagliari e Genoa all'ultima giornata, la classifica avulsa sarebbe la seguente e come detto premierebbe il Genoa: