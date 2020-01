Genoa-Sassuolo, De Zerbi: "Rigore scandaloso"

Tanti episodi dubbi e polemiche a non finire: - ha avuto molto da dire, con gli ospiti a recriminare per una sconfitta 'viziata' da qualche macchia a livello arbitrale.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha puntato il dito contro la direzione di gara di Massimiliano Irrati, a suo dire tutt'altro che perfetta.

"Il rigore dato al Genoa è scandaloso, c'era il fallo su Berardi. Così è pesante, c'è fastidio. Non c'è il contatto e per questo il rigore non esiste. Se uno non protesta è scemo? Agli incontri Rizzoli ci chiede di non far protestare i giocatori e io lo faccio, ma la gara è stata condizionata da due episodi inesistenti e contrari rispetto a quanto deciso dall'arbitro. Non mi riferisco alla rete annullata a Djuricic, ma mi è sembrato abbastanza chirurgico".