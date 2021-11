Genoa-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Genoa-Roma

• Data: giovedì 21 novembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La tredicesima giornata di Serie A mette di fronte il Genoa del nuovo arrivato Andriy Shevchenko e la Roma di José Mourinho. Due squadre in difficoltà e uscite con molte meno sicurezze dall’ultimo ciclo di partite.

Il pareggio ottenuto in extremis dal Genoa in casa dell’Empoli non è bastato a salvare la panchina di Davide Ballardini, sostituito da Shevchenko. L’ucraino rileva i rossoblu a 9 punti in classifica e in piena zona retrocessione.

Non vanno meglio le cose a Mourinho, reduce da due sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime 7 partite giocate tra Serie a e Conference League.

L’ultimo confronto tra Genoa e Roma è datato 7 marzo 2021. In quell’occasione furono i giallorossi ad imporsi, vincendo per 1-0 grazie al goal di Gianluca Mancini.

Tutto su Genoa-Roma: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO GENOA-ROMA

Genoa-Roma andrà in scena domenica 21 novembre 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova: calcio d’inizio previsto intorno alle ore 20:45. A dirigere l’incontro sarà il signor Massimiliano Irrati.

DOVE VEDERE GENOA-ROMA IN TV

La partita tra Genoa e Roma sarà visibile su DAZN. Per assistere all’incontro occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. In alternativa, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

GENOA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Essendo in diretta su DAZN, la partita tra Genoa e Roma sarà naturalmente visibile anche su smartphone e tablet tramite l’applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Genoa-Roma affidata a Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Genoa-Roma anche su Goal tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ROMA

Shevchenko, all'esordio, potrebbe dare fiducia a Buksa accanto a Pandev in attacco, con Galdames alle spalle dei due. Sempre out Destro, così come Criscito e Caicedo. In difesa Masiello, Sturaro nel ruolo di esterno a centrocampo.

Mourinho conferma la difesa a tre e ha qualche dubbio da sciogliere in attacco: intoccabile Abraham, Zaniolo potrebbe tornare titolare e far coppia con Pellegrini, ristabilitosi dai problemi che gli hanno fatto perdere la Nazionale.

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Cambiaso, Badelj, Rovella, Sturaro; Galdames; Pandev, Buksa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.