Genoa, Quintero in prestito: contatti col River Plate

Il Genoa continua la sua campagna di rafforzamento, il nuovo obiettivo è Quintero. Il colombiano ex Pescara può arrivare in prestito dal River Plate.

Il non si ferma e dopo gli acquisti di Perin, Behrami e Destro ora sogna Juan Fernando Quintero. Il colombiano, attualmente di proprietà del River Plate, secondo 'Sky Sport' potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Quintero d'altronde in stagione ha collezionato finora solo sei presenze e un goal, causa rottura del crociato. Quello del colombiano peraltro sarebbe un ritorno in dove ha già giocato, a dire il vero senza troppa fortuna, col nel 2012/13.

Dopo essere già stato vicino al , adesso Quintero potrebbe vestire il rossoblù del Genoa sempre che il River Plate dia l'ok all'operazione.

Quintero, classe 1993, in Europa oltre che col Pescara ha già giocato per e prima di tornare in e poi trasferirsi al River Plate dove è stato uno dei grandi protagonisti nella vittoria della Copa Libertadores.