Genoa, Pisa e Venezia: nasce il torneo 'virtuale' delle Antiche Repubbliche Marinare

Le tre squadre daranno vita ad un torneo 'virtuale' dal sapore antico: la classifica sarà determinata dagli scontri diretti del campionato di Serie B.

Ogni appassionato di storia sa bene che in passato, in un'Italia non ancora unita, esistevano quattro Repubbliche Marinare che svettavano sulle altre per prestigio e potenza: Genova, Venezia, Pisa e Amalfi.

Le prime tre città sono attualmente rappresentate da una squadra a testa nel campionato di Serie B e, da qui, la simpatica idea di dare vita ad un torneo 'virtuale' delle Antiche Repubbliche Marinare.

A darne l'annuncio è stato il Pisa con un tweet di spiegazione del funzionamento del torneo.

"Le città di Genova, Pisa e Venezia rappresentano tre delle Antiche Repubbliche Marinare: nasce così l’idea di creare un torneo ‘virtuale’ che vedrà le rispettive squadre affrontarsi nel contesto del Campionato Serie BKT 2022/23.

In palio un trofeo che verrà assegnato a chi raccoglierà più punti nelle sei gare che le coinvolgono e, in caso di parità, a decidere il vincitore sarà il posizionamento ottenuto nella Regata delle Repubbliche Marinare, che nel 2023 si terrà nella Laguna di Venezia".

Al momento la classifica vede il Genoa al comando con 6 punti grazie ai successi esterni sul Venezia (1-2 alla prima giornata) e sul Pisa (0-1 alla terza), che si sfideranno proprio in questo turno di campionato. In caso di parità, il vincitore sarà deciso dall'andamento della Regata delle Repubbliche Marinare che si terrà a Venezia nel 2023.