Pronto un ritorno in Serie A: il Genoa pensa a Perotti

Il Genoa valuta il ritorno di Diego Perotti, che nelle prossime ore potrebbe chiudere la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahce.

E' un mercato strano, questo è sicuro: emozionante al punto giusto, così come sorprendente. Presto potrebbe vedere un nuovo ritorno in Serie A: nelle prossime ore il Genoa potrebbe accogliere, anzi, "riaccogliere" un nuovo giocatore.

Come riporta "Sky Sport", le prossime saranno giornate decisive per definire il futuro di Diego Perotti, al Fenerbahce dalla scorsa stagione, ma finito presto ai margini della rosa turca (4 presenze e 3 reti) dopo un lungo infortunio.

L'argentino dovrebbe infatti svincolarsi, tenendosi pronto per il ritorno in Italia: il Grifone, che già negli scorsi mesi aveva provato a intavolare una trattativa con i turchi, pur senza riuscita, sta alla finestra e valuta un possibile ingaggio.

Sarebbe chiaramente un ritorno per lui, che ha vissuto la sua prima esperienza italiana proprio al Genoa, che lo ha accolto nel 2014 dal Siviglia: una stagione e mezza, 45 presenze e 5 reti, poi il trasferimento alla Roma dove ha collezionato 138 apparizioni e 32 goal.

In Turchia non è andata benissimo, più per sfortuna che altro: l'Italia gli apre nuovamente le porte e lui, a 33 anni, vuole ancora dire la sua.