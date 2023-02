Genoa penalizzato di un punto: cambia la classifica di Serie B

La squadra di Gilardino deve fare i conti con un punto di penalizzazione: da 43 a 42 in classifica dopo il patteggiamento.

Il Genoa è stato penalizzato di un punto, da scontare nell'attuale stagione di Serie B 2022/2023. Il -1 in graduatoria arriva dopo il patteggiamento della società rossoblù. Ad annunciarlo è stata la stessa FIGC con una nota apparsa sul proprio sito.

"A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B" si evidenzia nella nota della procura federale. "All'amministratore delegato del club ligure, Andres Blazquez Ceballos, è stata inoltre inflitta un'ammenda di 6.000 euro".

PERCH È IL GENOA È STATO PENALIZZATO?

Il -1 in classifica per il Genoa è relativo ai mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre dello scorso anno.

"Il consenso espresso dalla Procura Federale, riscontrato anche dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, è motivato dal fatto che parte dei versamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 risulti effettuata e che, alla data del 16 dicembre 2022, termine ultimo per l'adempimento, il club risultava disporre di un saldo attivo sul conto corrente bancario che avrebbe comunque consentito il pagamento integrale delle ritenute contestate" spiega la FIGC riguardo la penalizzazione del Genoa.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA DI SERIE B

Frosinone, 54 punti Genoa, 42 (-1) Reggina, 39 Sudtirol, 39 Bari, 39 Cagliari, 35 Palermo, 34 Parma, 34 Ternana, 34 Pisa, 34 Modena, 34

Rinato dopo l'arrivo di Gilardino in panchina, il Genoa è reduce da un periodo d'oro in cui è balzato al secondo posto: il punto di penalizzazione porta il club dai 43 ai 42 punti, che avvicina dunque le pretendenti alla promozione diretta. Bari, Reggina e Sudtirol sono ora -3, mentre il Cagliari di Ranieri, che ha visto il proprio ricorso per la gara contro il Modena respinto, si trova ora a -7.

Nel corso del 2023 il Genoa ha ottenuto il successo in tre gare su cinque incontri di Serie B, cadendo contro il Parma nel penultimo turno, prima di riprendersi con l'importante successo per 2-0 ottenuto ai danni del Palermo.

A trascinare il Genoa è uno dei marcatori più prolifici della Serie B, ovvero Massimo Coda. Miglior marcatore della squadra, è stato decisivo contro Benevento e Venezia, dopo un mese di magra tra metà novembre e metà dicembre. Solido in difesa e cinico in attacco, il club ligure spera di tornare nella massima serie dopo la deludente retrocessione del 2022.