Genoa-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Juventus

Genoa-Juventus Data: 06-05-2022

06-05-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La Juventus fa visita al Genoa nel terzultimo atto del campionato di Serie A.

Sfida dagli umori decisamente opposti al 'Ferraris' di Genova: il Genoa - dopo il cocente ko nel derby con la Samp - si gioca le ormai residue chance di salvezza con l'obbligo di fare bottino pieno al cospetto della Vecchia Signora. Il Grifone occupa il penultimo posto in classifica a quota 25 punti con il quartultimo posto che dista tre lunghezze.

A 'Marassi' sbarca una Juventus già certa della qualificazione alla prossima Champions League, divenuta realtà grazie al successo interno contro il fanalino di coda Venezia e al pareggio a reti inviolate tra Roma e Bologna. I bianconeri si confermano la quarta forza di campionato, ma con il terzo posto del Napoli nel mirino e lontano soltanto una lunghezza.

Il confronto del girone d'andata si è concluso sul risultato di 2-0 in favore della truppa zebrata: di Cuadrado - direttamente da corner - e Dybala gli acuti decisivi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Genoa-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-JUVENTUS

Genoa-Juventus è in programma venerdì 6 maggio 2022 allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE GENOA-JUVENTUS IN TV

Il match di Marassi verrà trasmesso in diretta su DAZN: sarà necessario abbonarsi e scaricare l'app su una smart tv compatibile, su una console come PlayStation o Xbox, oppure su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e TIMVISION BOX.

La partita verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

GENOA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

I clienti Sky potranno seguire lo stesso procedimento servendosi, però, del servizio Sky Go.

Infine, NOW, il servizio streaming on demand di Sky: servirà acquistare il pacchetto 'Sport' prima di poter selezionare il canale che trasmetterà la diretta della sfida.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN il match del Ferraris verrà raccontato da Riccardo Mancini con il commento tecnico di Manuel Pasqual. Sky, invece, ha affidato la telecronaca di Genoa-Juventus ad Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

Collegandovi al sito di GOAL potrete seguire in tempo reale gli sviluppi di Genoa-Juve attraverso la tradizionale diretta testuale della partita: dall'annuncio delle formazioni, passando per il racconto del match, sino alle voci dei protagonisti nel post gara.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

Blessin con Destro e Ekuban a comporre il pacchetto d'attacco. A centrocampo Galdames scalda i motori al fianco di Badelj con le corsie laterali che dovrebbero essere affidate a Amiri e Portanova. In difesa Ostigard e Bani formano il duo centrale, Frendrup e Vasquez i terzini. Sirigu tra i pali.

Allegri con il tridente a rimorchio di Vlahovic: Bernardeschi-Dybala-Morata. Miretti potrebbe tornare in panchina. In mediana straordinari per Zakaria e Rabiot. In difesa Bonucci e de Ligt completano il pacchetto centrale davanti a Szczesny. Danilo e Di Sciglio a presidiare i binari esterni di destra e sinistra.

GENOA (4-4-2): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Amiri, Galdames, Badelj, Portanova; Destro, Ekuban. All. Blessin.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.