Genoa, Goldaniga si allena a parte: è di Codogno ma è sano

Come riportato da 'Il Secolo XIX', Edoardo Goldaniga si allena a parte in questi giorni. Il giocatore è di Codogno, ma è risultato negativo ai test.

Il caos legato al Coronavirus tocca inevitabilmente anche il calcio ed i calciatori. Dopo il rinvio di alcune partite e altre in programma a porte chiuse, un calciatore del attualmente si sta allenando da solo, stiamo parlando di Edoardo Goldaniga.

La notizia viene diffusa dal 'Secolo XIX', che precisa come il giocatore del Genoa sia sano, con tutti i test a cui si è sottoposto risultati negativi. Ma di comune accordo con Goldaniga, la società ha deciso di farlo allenare in disparte in questi giorni.

Goldaniga è infatti di Codogno ed ha ancora i familiari che abitano lì. Si tratta di una forma di precauzione, scelta in un momento delicato da questo punto di vista per tutta l' .

Il Genoa nel prossimo turno di campionato affronterà il e si attendono notizie da parte del Grifone sulla disponibilità di Goldaniga.