Getty Serie A Stadio Luigi Ferraris GUARDA GENOA-FROSINONE SU Genoa-Frosinone in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AGenoa vs FrosinoneGenoaFrosinone Il Genoa ospita il Frosinone per la trentesima giornata di Serie A: dove vedere la partita del Ferraris in tv e streaming. GENOA-FROSINONE: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Un Genoa tranquillo, e autore di un campionato di buon livello, sfida un Frosinone sempre più con l'acqua alla gola e costretto a fare i conti con la lotta per non retrocedere dopo un ottimo avvio stagionale. Genoa dodicesimo e reduce dall'ottimo pareggio senza reti racimolato all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Il Frosinone, invece, non vince ormai dal 21 gennaio contro il Cagliari e nelle ultime giornate ha pareggiato una volta e perso addirittura sette partite. La gara d'andata si è giocata allo Stirpe e ha visto il Frosinone prevalere per 2-1 nel finale grazie a Monterisi. Di seguito tutto su Genoa-Frosinone: dove vedere la sfida del Ferraris in tv e streaming e le formazioni. GENOA-FROSINONE IN DIRETTA OGGI 30 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Genoa-Frosinone Competizione Serie A Data 30 marzo 2024 Orario 15:00 Stadio Ferraris (Genova) GENOA-FROSINONE IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI 30 MARZO DAZN Guardala qui GENOA-FROSINONE IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-FROSINONE GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence; Gudmundsson, Retegui. FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirona, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. GENOA-FROSINONE: IL CONFRONTO Sono appena cinque i precedenti in Serie A tra Genoa e Frosinone: i ciociari hanno vinto unicamente la partita d'andata, mentre per il resto sono da registrare due successi dei liguri e due pareggi. Precedenti 5 Vittorie Genoa 2 Pareggi 2 Vittorie Frosinone 1 Pubblicità