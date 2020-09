Genoa, Faggiano 'ufficializza' Perin: "E' voluto fortemente tornare"

Ci siamo, manca sempre meno all'annuncio che sancirà ufficialmente il ritorno di Mattia Perin al : trattativa giunta ai dettagli e caldeggiata dallo stesso portiere, come ammesso dal ds dei liguri Daniele Faggiano.

Il dirigente rossoblù ha spiegato ai microfoni de 'Il Secolo XIX' l'importanza della volontà di Perin nell'operazione che si appresta a concludersi positivamente.

Con Maran in panchina c'è già una certezza sul modulo che verrà adottato dal Genoa nelle gare che apriranno la stagione.

"Ripartiremo dal 3-5-2, dobbiamo migliorare e fare diversi cambiamenti ma non stravolgere la squadra. Che è stata costruita per giocare con quel modulo. Abbiamo fatto un po’ di valutazioni e ci muoveremo per rinforzarci secondo questo schema tattico, magari prevedendo qualche variante eventuale come il trequartista".