Il Genoa cerca il colpo in difesa: c'è Benatia nel mirino

L’ex difensore della Juventus, Medhi Benatia, potrebbe presto far ritorno in Italia. Sulle sue tracce c’è il Genoa.

A due anni dal suo addio alla , per Medhi Benatia potrebbero riaprirsi le porte della . Ad attendere il centrale marocchino potrebbe infatti esserci una nuova avventura al .

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Benatia avrebbe dato mandato al suo agente di valutare tutte le proposte in arrivo dall’ e il club ligure è alla ricerca di un elemento d’esperienza da inserire nel proprio pacchetto difensivo.

A conferma del fatto che Benatia per il Genoa rappresenti più di una semplice idea, c’è il fatto che gli uomini mercato del club stiano valutando con attenzione i contorni economici dell’operazione.

Arrivare al difensore richiederebbe però una condizione indispensabile: prima il giocatore deve riuscire a liberarsi dall’Al-Duhail, il club qatariota nel quale attualmente milita.

Qualora la trattativa con il Genoa dovesse chiudersi con una fumata bianca, per Benatia si tratterebbe della quarta esperienza con una squadra diversa in Italia. In passato ha infatti vestito le maglie di , e Juventus, vincendo con quest’ultima due Scudetti, due Coppe Italia ed una .