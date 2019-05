Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Lapadula con Pandev

Lapadula e Pandev formano la coppia d'attacco del Genoa. Cagliari con la difesa a tre: Cerri partner di Pavoletti in avanti.

Le formazioni ufficiali di - :

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Günter , Zukanovic; Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Pandev.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan; Cacciatore, Ionita, Bradaric, Barella, Lu. Pellegrini; Pavoletti, Cerri.

Prandelli lascia nuovamente in panchina Sanabria: insieme a Pandev c'è Lapadula, autore di un buon finale di stagione che lo sta rilanciando. Bessa titolare al posto di Lerager che in settimana ha avuto qualche guaio fisico. Günter dal primo minuto con Biraschi e Zukanovic nel terzetto difensivo.

Secondo gettone da titolare nelle ultime tre gare per Cerri dopo quello al 'San Paolo' di : l'ex in coppia con l'intoccabile Pavoletti. Maran cambia modulo passando a tre in difesa: Cacciatore e Luca Pellegrini i quinti di centrocampo, dove figura Bradaric.