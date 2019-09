Genoa, Andreazzoli in bilico: contatti con Gattuso per la panchina

Dopo il duro ko con la Lazio il Genoa pensa al cambio di allenatore: rischia Andreazzoli, il club ha contattato Rino Gattuso.

Il esce con le ossa rotte dalla sfida dell'Olimpico: il pesante 4-0 rimediato dalla porta il club rossoblù a fare delle valutazioni sulla gestione tecnica. Rischia la panchina di Andreazzoli: già contattato Rino Gattuso.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i contatti tra la dirigenza del Genoa e l'ex allenatore del stanno andando avanti in queste ore. Dopo il successo della prima giornata, gli uomini di Andreazzoli hanno collezionato un solo punto in quattro partite: troppo poco per il patron Preziosi, che sta valutando un cambio di rotta.

Se la trattativa dovesse andare in porto, Gattuso potrebbe esordire sulla panchina del Genoa proprio contro il 'suo' Milan: la prossima giornata di campionato vede infatti i rossoneri impegnati al Ferraris. Uno scherzo del destino per Ringhio, che tornerebbe ad allenare in proprio contro la sua storia.