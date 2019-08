Genoa, a centrocampo arriva anche Agudelo: è ufficiale

Dopo i colpi Saponara e Schone, il Genoa piazza un altro acquisto a centrocampo, facendo firmare il classe 1998 Kevin Agudelo.

Non solo colpi di esperienza e classe come Schone e Saponara, il dona anche un regalo di altro tipo al mister Andreazzoli. E' infatti ufficiale l'acquisto del colombiano classe 1998 Kevin Agudelo.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

"Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver rilevato dal Deportivo Atlètico Huila, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Agudelo. Il giocatore si sta già allenando con i nuovi compagni nel ritiro della squadra in Emilia Romagna".

Si tratta ovviamente di un giocatore tutto da testare in , e inizialmente partirà anche in seconda linea rispetto ai titolari sulla carta. Certo è che nel centrocampo a cinque di Andreazzoli ci potrebbe essere spazio per molti giocatori nel corso della stagione.

Kevin Agudelo ha firmato a titolo definitivo, segno che il Genoa punta molto sul centrocampista colombiano. Per molti è sconosciuto, ma i rossoblu hanno già dimostrato più volte in passato di avere scout capaci di reclutare otti talenti in giro per il mondo, fuori dai radar.