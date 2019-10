Genk-Napoli dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Napoli impegnato sul campo del Genk per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Il successo ottenuto col all'esordio ha messo in discesa la strada del verso gli ottavi di : gli azzurri guidano il Gruppo E, ma per confermarsi regina del proprio girone gli azzurri saranno chiamati a superare l'ostacolo .

Belgi travolti dal con un roboante 6-2 nella prima giornata e desiderosi di riscatto, al cospetto di un Napoli col morale europeo alle stelle dopo il 2-0 rifilato ai Reds e reduce dalla vittoria di domenica in sul .

Insigne e soci si trovano in vetta al raggruppamento a quota 3 punti in compagnia del Salisburgo, con Genk e Liverpool fermi a zero ed obbligati a fare bottino pieno per restare agganciati alla coppia di testa.

Tutto su Genk-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

GENK-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Genk-Napoli

• Data: mercoledì 2 ottobre 2019

• Orario: ore 18:55

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now TV

ORARIO GENK-NAPOLI

Genk-Napoli si gioca mercoledì 2 ottobre 2019 alla 'Luminus Arena' di Genk, in : fischio d'inizio in programma alle ore 18:55.

Genk-Napoli sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Il match tra Genk e Napoli sarà disponibile anche in diretta , sia su Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky, utilizzabile scaricando l'app dal sito internet di Sky e collegandosi tramite PC, tablet o smartphone) che su Now TV.

Soliti rebus di formazione in casa Napoli, con Ancelotti aggrappato fermamente al turnover in virtù dei tanti impegni ravvicinati: in attacco possibile coppia Mertens-Lozano, ma scalpita anche Milik. Insigne si riprende una maglia alto a sinistra, in mediana dubbi Elmas-Allan e Fabian Ruiz-Zielinski. Koulibaly, squalificato in campionato, torna a guidare la difesa dove Mario Rui spingerà a sinistra. Meret in porta.

Nel Genk occhio al terminale avanzato Samatta, supportato da Ito e Bongonda. Dubbio a centrocampo: con Heynen sarà 4-3-3, altrimenti spazio all'ex viola Hagi per un 4-2-3-1 più propositivo.

GENK (4-3-3): Coucke; Maehle, Lucumi, Dewaest, Uronen; Heynen, Hrosovsky, Berge; Bongonda, Samatta, Ito. All. Mazzù.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Elmas, Fabián Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti.