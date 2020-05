Gelson Fernandes dice basta: ritiro a fine stagione per l'ex Chievo e Udinese

Gelson Fernandes si ritira a fine stagione: il 33enne dell'Eintracht, in carriera, ha giocato anche in Italia con Chievo e Udinese.

Gelson Fernandes appende gli scarpini al chiodo. Lo farà al termine di questa tribolata stagione, mettendo la parola fine ad una carriera che lo ha visto indossare tra le altre le maglie di e .

Queste le parole del 33enne svizzero, pilastro dell', riportate dal sito del club tedesco.

"Ho sempre voluto decidere da solo i tempi e le circostanze e non fermarmi soltanto perché non c'erano altre opzioni. Ci ho pensato a lungo e devo essere onesto con me stesso, i miei compagni di squadra e la società". "Giocare in un altro club non è mai stato un mio pensiero. Sono felice di potermi ritirare qui, è il momento giusto. Io e l'Eintracht ci siamo dati molto". Altre squadre

Fernandes - lanciato da Eriksson al - come detto ha militato anche in : nel 2010/2011 col Chievo e per 6 mesi da gennaio a giugno 2012 con l'Udinese.