Gelson Fernandes e il 'trattamento' al Chievo: "Scritto 'negro' sull'auto, defecato sulla porta"

Gelson Fernandes, ora all'Eintracht, ricorda i tempi del Chievo: "Defecarono davanti alla porta di casa, dissi alla mia ex di andare in Svizzera".

In se lo ricordano in pochi, eppure Gelson Fernandes ci giocò: nella stagione 2010/2011 vestì la maglia del che non esercitò il diritto di riscatto dal , lasciando un ricordo positivo con due goal realizzati in 29 partite (di cui uno al 'San Paolo' contro il ).

Ora si gioca l'accesso alla finale di con l' dove, a 32 anni, ha raggiunto l'apice di una carriera che avrebbe potuto regalargli molte più soddisfazioni, sia sul piano sportivo che personale. Quest'ultimo caratterizzato da episodi davvero spregevoli.

Il centrocampista svizzero ha rilasciato un'intervista a 'Blick' e ha discusso della possibilità di dare la sconfitta a tavolino alle squadre i cui tifosi si rendono autori di gesti razzisti, come quelli capitati a lui stesso nel corso degli anni.

"Se accade un episodio razzista la partita deve essere immediatamente interrotta come ha dichiarato anche il presidente della FIFA, Infantino. Vorrei andare oltre: dovrebbe esserci una sconfitta a tavolino per i club dei supporters in questione, in modo da pensarci due volte prima di farlo di nuovo. E molte società farebbero più attenzione".

In ha sperimentato personalmente la crudeltà di alcuni individui, ancorati a convinzioni futili sul colore della pelle.

"Dopo un'espulsione contro lo 04, qualcuno mi disse questo su Instagram: 'Sei un figlio di scimmie. Spero che qualcuno faccia terminare la tua carriera. Non sei proprio uno svizzero. Sei un fottuto rifugiato. Figlio di una scimmia!'. Ma si trattava di gente dietro a un computer, in Italia accadde altro".

Gelson Fernandes fa riferimento ai tempi del Chievo, completamente bui e macchie indelebili che segnano profondamente un atleta pagato per fare semplicemente il proprio mestiere.