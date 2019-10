Gazzetta, suggestione Rakitic per il Milan: possibile già a gennaio

Durante l'assemblea degli azionisti del Milan Gazidis ha ammesso di cercare anche esperienza per gennaio e Rakitic è sacrificabile a Barcellona.

Nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del tenutasi ieri, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha esposto il manifesto programmatico che la sua gestione sta seguendo per quanto riguarda il mercato: la linea verde e costruirsi i campioni in casa è quella principale, ma non c'è una chiusura totale sui giocatori di esperienza già pronti.

"Teniamo sempre sotto controllo il mercato, a gennaio non mi piace essere molto attivo ma a volte è necessario. La strategia è chiara: investire in giocatori giovani e farli diventare di alto livello, ma ciò non significa che non investiremo anche in giocatori di esperienza come avevamo fatto con Higuain. Non si possono bruciare soldi con giocatori in declino, la nostra deve essere una strada responsabile".

La strategia del Milan marchiato Gazidis è quella di trovare giovani di belle speranze, ma l'attenzione rimane comunque alta su delle possibili occasioni di mercato per arrivare a campioni di prima fascia che sappiamo dare ai rossoneri un notevole apporto anche a livello di leadership. L'esperienza, buona consigliera in tempi infausti, è mancata in questo inizio di stagione del Milan ed a gennaio potrebbe essere una priorità.

Fra le possibili occasioni di mercato che più aderiscono alle necessità del Milan spicca il nome di Ivan Rakitic: a il centrocampista croato sta vivendo la sua annata più difficile e sembra sempre più marginale nei progetti blaugrana. Il vice-campione del mondo ha timbrato solo 6 presenze in quest'anno con una media di 28' a partita, troppo poco per un giocatore di prima fascia di soli 31 anni.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il croato è un profilo molto gradito in casa Milan: nel cuore del centrocampo di Pioli il croato potrebbe far fare quel salto di qualità che manca ai rossoneri e l'ascendente di Boban su Rakitic potrebbe essere la chiave per raggiungerlo già nella prossima finestra di mercato.