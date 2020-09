Gazzetta - Suarez-Chiellini, telefonata con la Juventus sullo sfondo

Suarez ha telefonato a Chiellini per sondare il terreno in vista di un possibile approdo alla Juventus. I due hanno fatto pace dopo il morso del 2014.

Edin Dzeko o Luis Suarez. Da qui, apparentemente, non si scappa. Con il Pistolero balzato in pole negli ultimi giorni, profilo sempre più concreto per l'attacco della che si prepara a salutare Gonzalo Higuain.

Suarez guarda con favore allo scenario di trasferirsi in per giocare con la Juventus, dopo il foglio di via concessogli dal e da Koeman. Anche se nello spogliatoio troverebbe un personaggio con cui in passato ha avuto un conflitto celeberrimo: Giorgio Chiellini. Con il quale un primo contatto, in vista del possibile trasferimento a , c'è già stato.

Come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Suarez "ha preso lui stesso il telefono per collegarsi con un vecchio nemico: sei anni fa stampò i canini sulla spalla di Giorgio Chiellini, adesso si sarebbe limitato a chiamare per sondare il terreno".

Suarez e Chiellini, del resto, si sono riappacificati praticamente subito dopo l'episodio del morso brasiliano ai Mondiali del 2014. Si sono sfidati da avversari, sempre nel massimo rispetto e senza che quel pomeriggio di Natal tornasse mai a galla.

Lo stesso Chiellini, come è emerso nelle scorse ore, ha dato il proprio ok al possibile arrivo di Suarez alla Juventus. E ora incrocia le dita perché la trattativa del centravanti col Barcellona sfoci nella sua liberazione. Per poter tornare a contatto col Pistolero, questa volta da compagno di squadra.